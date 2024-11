Aurelia bis, M5S Albisola: "Buona per qualche promessa da campagna elettorale"

"Se c'è una costante che unisce le campagne elettorali e la nostra cara, mai realizzata, Aurelia bis, è la promessa puntuale e ripetitiva che quest'opera "sarà completata a breve".

Cosi commenta in una nota il Movimento 5 Stelle Albisola che prosegue: "Ogni volta, come un copione ben collaudato, ministri, sottosegretari, assessori e candidati di ogni rango spuntano magicamente davanti al cantiere di Grana, indossano elmetti da lavoro, sorridono in posa per le foto e garantiscono che, finalmente, il traffico pesante sarà deviato dal centro di Albisola".

"Caselli autostradali girati, intese firmate, vengono promessi come imminenti, addirittura “già programmati”, e nuovi accessi che, secondo loro, permetteranno presto di bypassare la lunga coda di mezzi pesanti che asfissiano il centro cittadino. Poi, però, passate le elezioni, cosa accade? Purtroppo, nulla di nuovo: i mezzi continuano a passare, il traffico è sempre lo stesso, e i cittadini sono costretti a convivere con il fumo, il rumore e l'attesa che cambi qualcosa almeno entro i prossimi 10 anni".

"Il cantiere di Grana è fermo, e gli operai non vengono pagati da qualche mese. Il sindaco Garbarini afferma che ha tutto sotto controllo che visita il cantiere e i lavori, secondo lui procedono, scoprendo poi che la ditta appaltatrice sta per fallire ancora una volta - proseguono i grillini - La solita storia, insomma: promesse durante la campagna elettorale, appelli emotivi, slogan accattivanti… e poi, svanito il suono delle urne, svaniscono anche le illusioni".

"Ma la domanda resta: di chi è la responsabilità di questo eterno rimando? Il governo nazionale, la Regione, il Comune, la Provincia, Anas, ma siamo o no consapevoli che i diretti interessati sono tutti allineati sotto lo stesso colore politico? Eppure, sembra che nessuno abbia mai governato, che possa o sia incapace di dare quella spinta decisiva al progetto e portarlo a termine".

"La sensazione è che l’Aurelia bis sia diventata l’ennesima passerella politica, utile solo per qualche promessa da campagna elettorale, buona da ricordare nelle interviste e da archiviare subito dopo. Forse, con un po’ di cinismo, dovremmo smettere di aspettarci risposte concrete e rassegnarci a vedere ogni campagna elettorale come l’ennesimo appuntamento per ascoltare promesse vane. Noi crediamo che i cittadini di Albisola meritino ben altro: meritano fatti, non spot elettorali", conclude il Movimento 5 Stelle Albisola.