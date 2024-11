Bastia d'Albenga, 1° Raduno Trattoristico organizzato dalla Confraternita di Santa Croce (FOTO e VIDEO)

È in corso a Bastia d'Albenga il 1° Raduno Trattoristico organizzato dalla Confraternita di Santa Croce. L’iniziativa, che celebra la passione per i mezzi agricoli e la cultura locale, ha attirato numerosi partecipanti e curiosi da tutta la regione.

La giornata è iniziata presto, con l’apertura delle iscrizioni alle 8.30 e la chiusura fissata per le 9.45. Alle 10.00, i trattori hanno preso il via per una sfilata lungo le vie cittadine, offrendo uno spettacolo unico che unisce tradizione e modernità. Il corteo ha fatto una tappa al Lungomare Cristoforo Colombo, dove i mezzi sono stati esposti, regalando al pubblico l’opportunità di osservarli da vicino.