Confcommercio compie 140 anni: un grande evento per festeggiare con Marco Ferradini e i comici Casalino e Bianchi

Grande serata di spettacolo venerdì 22 novembre dalle 20,30, in conclusione dell’evento per festeggiare i 140 anni dalla nascita di Confcommercio Savona.

Ad aprire la serata l’esibizione dei comici Fabrizio Casalino e Alessandro Bianchi, protagonisti della celebre formazione “I Pirati dei Caruggi”.

A seguire la band “Progetto Festival”, che ripropone i più noti successi del Festival di Sanremo. I componenti del gruppo musicale sono Angela Vicidomini (voce), Alessio Briano (tastiere), Andrea Balestrieri (batteria) e Artan Selishta (chitarre).

In chiusura della serata l’atteso concerto di Marco Ferradini. Il cantautore lariano nel 1978 presenta il pezzo Quando Teresa verrà al Festival di Sanremo, tornandovi una seconda volta cinque anni dopo con Una catastrofe bionda. La sua consacrazione nel panorama pop italiano avviene con la famosissima Teorema, lanciata nel 1981 con l'album "Schiavo senza catene" e diventata subito un tormentone e che rimarrà una evergreen per eccellenza della musica italiana. Da lì, una carriera luminosa costellata di successi in circa mezzo secolo di attività.

Lo spettacolo serale dell’evento organizzato da Confcommercio vede la direzione artistica dell’associazione culturale E20 in collaborazione con L’Altoparlante. Ingresso libero.

Clicca QUI per registrare la tua presenza.