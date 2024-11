Aurelia Bis, i sindaci di Savona e le Albisole scrivono ad Anas e al Ministero: "Inconcepibile e gravissimo se i lavori dovessero nuovamente fermarsi"

Ad inviarla i sindaci di Savona, Albisola Superiore e Albissola Marina Marco Russo, Maurizio Garbarini e Gianluca Nasuti dopo che nella giornata di oggi i lavoratori e le organizzazioni sindacali hanno disposto uno sciopero con un presidio davanti al cantiere di Grana visto che l'azienda appaltatrice Ici Italiana Costruzioni in difficoltà economiche non ha pagato gli stipendi di settembre e ottobre ai dipendenti rimasti ancora al lavoro (alcuni hanno dato le dimissioni, ad altri non è stato rinnovato il contratto scaduto il 31 ottobre) e neanche la cassa edile da marzo.

"Proprio nelle scorse settimane, abbiamo ricevuto rassicurazioni da ANAS stessa e dalle istituzioni sul rispetto del cronoprogramma che prevede la consegna dei lavori nella prima metà del 2026. Per questa ragione, a fronte delle sopracitate voci, chiediamo un incontro urgente - concludono Garbarini, Nasuti e Russo - In particolare, chiediamo che ANAS ci informi puntualmente sulle azioni che intende mettere in campo per far rientrare la crisi e garantire la corretta prosecuzione dei lavori. Inoltre, chiediamo fin da subito che il Ministero dei trasporti e la Regione Liguria attribuiscano la massima priorità a questa vertenza affinché il cantiere non subisca rallentamenti e l'opera venga consegnata nei tempi prestabiliti e recentemente confermati".