Pietra, lavori in corso sulla via Aurelia e traffico in tilt. De Vincenzi non ci sta: "Vergognoso autorizzare interventi così in orario diurno"

Lavori in corso questa mattina sulla via Aurelia a Pietra Ligure, all'altezza dell'arco della vecchia Italcementi. Per permettere l'intervento, il traffico procede a senso unico alternato con inevitabili disagi alla viabilità.

Furibondo il sindaco pietrese Luigi De Vincenzi che attacca Anas per aver autorizzato l'intervento in orario diurno e non di notte quando il traffico sulla strada statale numero 1 è pressoché nullo: "È una vergogna che questo genere di lavori vengano svolti in pieno giorno - ha tuonato il primo cittadino - quando ci riguardano come Comune, li programmiamo sempre di notte. Oltretutto in un periodo dove la viabilità subisce disagi legati ai cantieri sull'autostrada A10. Il traffico è bloccato e questo costituisce anche un grave problema di sicurezza considerando che siamo vicini all'ospedale Santa Corona. Come sindaco chiedo ad Anas che questi lavori vengano riprogrammati in orario notturno".