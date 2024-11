Gianluca Cagnani suona l'organo del Duomo di Savona

Come ogni anno, il Festival Internazionale di Musica di Savona dedica concerto alla valorizzazione del patrimonio organistico della Diocesi di Savona-Noli, un autentico tesoro da ascoltare.

Il concerto di sabato 23 novembre, alle ore 21:00, vedrà protagonisti il meraviglioso organo del Duomo di Savona e il bravissimo organista Gianluca Cagnani, titolare della cattedra di organo, composizione organistica ed improvvisazione presso il Conservatorio “G. Verdi” di Torino.

Eseguirà per noi un'opera di riferimento della letteratura per organo del compositore César Franck, un tributo a Bruckner, in occasione del bicentenario della nascita, e un’opera di Julius Reubke, compositore allievo di Liszt, di grande difficoltà tecnica e profondità espressiva.

Cagnani chiuderà il programma con una serie di improvvisazioni su temi musicali proposti dal pubblico, che ne evidenzieranno la grande abilità nella creazione estemporanea.

Gianluca Cagnani, torinese di nascita e giavenese di adozione, ha iniziato lo studio dell’organo e del clavicembalo all’età di otto anni. Vincitore di prestigiosi premi, Cagnani svolge un’attività concertistica che lo ha portato ad essere invitato presso i più prestigiosi festival organistici mondiali, tra i quali Haarlem S. Bavo, Groningen, Noordbroek, Dieppe, Vienna, Ginevra, Timișoara, Lubiana, Freiberg, Weingarten, Wuhan (Cina), Accademia Chigiana di Siena, Novara San Gaudenzio e molti altri.

Gianluca Cagnani è molto attivo nell’arte dell’improvvisazione, in diverse forme e stili, e nella ricerca di linguaggi personali nel campo improvvisativo.