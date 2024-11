Regione, Ripamonti (Lega): “Priorità le crisi aziendali; se sono a rischio posti di lavoro c'è qualcosa che non funziona”

"Ricordo che quando ci fu la campagna elettorale delle politiche l'unico partito ad andare in Piaggio che era in difficoltà fu la Lega. Andammo io e Sara Foscolo tant'è che poi si affrettarono gli altri a mandare lettere di solidarietà di o mi impegnerò a.. Così è valso per tutte le altre aziende con un impegno forte nei confronti dell'area di crisi. Aver portato gli ulteriori 12 milioni di euro e la battaglia fatta su Funivie, che ho fatto sempre con la stella polare di non far perdere un posto di lavoro a nessuno, sono stati importanti. Poi a volte ci riesci a volte no questo forse più che un buon rapporto crea un rapporto di rispetto. Non è difficile impegnarsi a fare le cose, è più difficile metterle a terra ma impegnandosi e occupandosene direi che i risultati arrivano