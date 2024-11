No al concerto nella chiesa di San Nicolò, Don Pometto al Coro: "Data la possibilità di effettuarlo nell'oratorio"

"È venuto il sindaco in parrocchia ma da parte del Coro nessuno è mai venuto - spiega il parroco che ha specificato di aver avuto solo una interlocuzione scritta - Si fa passare il fatto, attraverso i giornali, che il parroco non ascolti ma non è cosi. Abbiamo cercato di mettere in evidenza la chiesa che è il luogo dell'eucaristia, nel senso della preghiera del silenzio".

"Possiamo capire la necessità di scegliere repertori consoni all'ambiente ecclesiastico, lo condividiamo ed anzi siamo i primi, come associazione musicale, a farcene i promotori, ma in questo caso la scelta non è lì diretta, ma anzi muove in aperto contrasto con la crescita culturale delle nostre stesse comunità - avevano dichiarato dal Coro - La musica, quando è musica Sacra, avvicina, chi crede, all'Altissimo, e forse anche chi non possiede il dono della Fede, ad una dimensione più spirituale dell'esistenza".