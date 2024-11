Albisola, il parroco dice no al concerto di Natale nella chiesa di San Nicolò. Il coro polifonico: "Una scelta che non comprendiamo né condividiamo"

Anche quest'anno il coro polifonico di Albisola Superiore, con la sempre preziosissima collaborazione del Comune, ha organizzato il tradizionale concerto di Natale che si terrà nella località della ceramica il prossimo 22 dicembre.

Tuttavia – per volontà del parroco – le splendide volte affrescate della chiesa di San Nicolò non potranno riverberare ai concittadini le note musicali della Missa Brevis Sanctis Joannis de Deo, immaginata, concepita e composta dal compositore Franz Joseph Haydn proprio per risuonare all'interno del luogo Sacro.

"Ne prendiamo atto con grande rammarico, rispettiamo la scelta del sacerdote, ma non possiamo né condividere, né comprendere le ragioni per le quali composizioni create dai più grandi geni della storia della musica per l'uso Sacro, quando non addirittura liturgico, non possano trovare accesso nella parrocchia di San Nicolò e in tutte le altre chiese di Albisola da essa dipendenti!", spiegano dal coro polifonico Città di Albisola Superiore.

"Possiamo capire la necessità di scegliere repertori consoni all'ambiente ecclesiastico, lo condividiamo ed anzi siamo i primi, come associazione musicale, a farcene i promotori, ma in questo caso la scelta non è lì diretta, ma anzi muove in aperto contrasto con la crescita culturale delle nostre stesse comunità. La musica, quando è musica Sacra, avvicina, chi crede, all'Altissimo, e forse anche chi non possiede il dono della Fede, ad una dimensione più spirituale dell'esistenza!".

"Anche se lo stesso Sant'Agostino affermava che chi canta prega due volte, quest'anno nella chiesa di San Nicolò si è preferito il silenzio; confidiamo che tale scelta sia solamente un singolo... singolare... episodio", concludono dal coro polifonico.