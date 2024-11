Savona, gestione dei parcheggi a Tpl: assegnato l'incarico per preparare il bando di affidamento in house

Passerà in una delle prossime giunte la pratica per l'affidamento in house a Tpl della gestione dei parcheggi cittadini, sia quelli con la sbarra, come in via Piave o piazza del Popolo, sia quelli con parchimetro.

Con questa delibera, Palazzo Sisto prosegue nei cambiamenti legati al traffico, per rispondere a una richiesta che l'azienda e i sindacati avevano avanzato ormai da anni. L'intenzione dell'amministrazione, per il momento, è passare dalla gestione attualmente affidata ad Ata a Tpl, mantenendo le condizioni attuali, ovvero lo stesso numero di parcheggi e le stesse tariffe. Successivamente, con l'entrata in vigore del nuovo piano della sosta e la realizzazione dei parcheggi di cintura pianificati da Palazzo Sisto, i numeri e le condizioni potrebbero variare.

Nel frattempo, l'amministrazione dovrà prorogare l'affidamento ad Ata. La gestione dei parcheggi da parte della partecipata scade a fine anno e saranno necessari altri mesi per indire e concludere il bando di affidamento in house.

La gestione dei parcheggi e degli stalli blu rappresenterebbe per Tpl una significativa fonte di entrate, offrendo nuove risorse da investire. L'azienda è ancora impegnata con la Regione per ottenere l'incremento del rimborso del costo chilometrico, attualmente il più basso tra le aziende di trasporto della regione.

Nel 2023, dai parcheggi e parcometri cittadini sono stati incassati oltre 1,9 milioni di euro al netto dell'Iva. Di questi, 958.339 euro sono stati trattenuti dal Comune e circa 670.000 euro sono andati ad Ata (il dato complessivo deve essere scorporato dal canone pagato a Binario Blu per piazza del Popolo, pari a 24.136 euro a gennaio e 25.587 euro a dicembre, con una media di circa 22.550 euro al mese).