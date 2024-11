Varazze celebra la Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne

Il comune di Varazze, con la particolare attenzione dell'assessore alla Cultura Mariangela Calcagno, commemora la Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne con un evento speciale il 24 novembre, alle ore 16:00, presso l'Oratorio N.S. Assunta.

La giornata, aperta a tutti, includerà una performance musicale del Maestro Michele Croese e letture a cura di Magdalena Croese, Roberta Petrini, Roberto Sava e Mariangela Calcagno.

Nel ricordare l'importanza della lotta contro la violenza di genere, l'evento si ispira anche alle parole delle sorelle Mirabel, attiviste per i diritti delle donne, vittime della dittatura di Trujillo. Come diceva Patria Mirabel: "La violenza contro le donne non è solo una questione privata, ma una questione politica e sociale che riguarda tutti".

Un'occasione per riflettere, unire le forze e ribadire l'impegno per i diritti delle donne, ricordando le vittime di violenza e promuovendo la solidarietà. Evento gratuito.