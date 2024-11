Cairo diventa "Comune Sostenitore FAI", la consegna del riconoscimento durante un pomeriggio alla scoperta delle eccellenze di Rocchetta

Sabato 30 novembre si terrà un evento speciale a Rocchetta Cairo, dove verrà consegnato l’attestato di "Comune Sostenitore". Ecco il programma del pomeriggio: ore 15: “Un prezioso organo del XVII secolo” - Appuntamento davanti alla chiesa parrocchiale di Rocchetta Cairo; visita dell’interno, saluto del parroco, presentazione dei lavori di restauro dell'antico organo ed ascolto di alcuni brani eseguiti dal maestro Graziano Interbartolo; ore 16: “Villeggiatura e Brad Pitt” - Trasferimento alla Biblioteca civica di Rocchetta (via Colletto, 76) - vicino alle Scuole (già Villa Joséphine), con ampio parcheggio. Breve intervento di LoRenzo Chiarlone sulle vicende dell'edificio che ospita le Scuole rocchettesi; presentazione delle attività del FAI sul territorio, intervento di Alessandro Bechis per il Ferrania Film Museum e ringraziamento al sindaco Paolo Lambertini.

La Delegazione FAI di Savona e il Gruppo FAI Giovani Savona, concludendo il 2024, esprimono il loro sincero ringraziamento al Sindaco di Cairo Montenotte, Paolo Lambertini, per il prezioso supporto offerto alle iniziative del Fondo per l’Ambiente Italiano.

L'organo della parrocchiale di Sant'Andrea Apostolo in Rocchetta Cairo, la sua cassa e la tribuna, sono stati oggetto di un importante intervento di restauro iniziato nel 2012 e che si è protratto per i tre anni successivi. Nel corso dei lavori, condotti da Graziano Interbartolo e Claudia Maritano, è stato altresì scoperto, in controfacciata, un prezioso affresco cinquecentesco, anch'esso oggetto di un meticoloso recupero.