Il cambio viabilità che fa discutere: in via dei Mille tra il malumore dei commercianti e la cauta soddisfazione dei savonesi (FOTO e VIDEO)

Pareri discordanti. Fa parlare e tacere il cambio della viabilità a Savona in via dei Mille e via Famagosta e noi in mezzo ai savonesi e ai commercianti abbiamo raccolto gli umori legati ad una modifica che, come tutti i cambiamenti, soprattutto in Liguria, ha fatto mugugnare e non poco.

Da sabato mattina la situazione del traffico sembra essere migliorata. La viabilità snellita in Piazza Mameli e solo nelle ore di punta qualche incolonnamento si è verificato in via Famagosta e via Paleocapa. Sembra quasi, ed è emblematico il caso del lunedì con la presenza del mercato cittadino, che i savonesi siano "spaventati" da quella zona e se ne siano tenuti a distanza. Salta all'occhio infatti il calo dell'affluenza nell'area mercatale. Ma era solo il primo lunedì, si vedrà.

Abbiamo intervistato diversi cittadini e alcuni sono soddisfatti, altri no, com'è normale che sia, la chiusura di Corso Italia e la raccolta firme per la riapertura non sono state una goccia nel mare. Anche se non hanno smosso la giunta Russo.

I commercianti di via dei Mille invece sono preoccupati. Le vendite nei primi giorni di cambio sono calate. I clienti "mordi e fuggi" forse anche figli del posteggio in doppia fila (che comunque non è consentito) ora con la modifica del senso di marcia chiaramente fanno fatica a raggiungere le attività. Chi vuole raggiungere Villapiana poi deve districarsi in un giro particolarmente considerevole.

Un suggerimento per evitare giri chilometrici potrebbe essere quello di aprire via Mistrangelo, ora pedonalizzata, ad esclusione del lunedì del mercato.

Altra "pecca"? Via Aü Fossu è diventata quasi "inutile". Dopo via Paleocapa svoltare nella via (delle poste per capirci) porta in questo momento solo ad arrivare in via Famagosta per poi rientrare verso la Torretta.

In via dei Mille subito dopo l'incrocio di via Poggi è stato rimosso un attraversamento pedonale e molti pedoni nonostante tutto stanno continuando a passare da una parte all'altra del marciapiede. Una soluzione potrebbe essere realizzarlo dopo l'incrocio in direzione della piazza del teatro.

E anche la manovra degli autobus nell'incrocio con via Poggi lascia qualche perplessità e anche preoccupazione negli automobilisti della zona.

Insomma, solo il tempo e forse qualche aggiustamento dirà se la soluzione "garibaldina" (concedetemi la battuta considerata Via dei Mille) farà felici tutti.