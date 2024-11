Al via “L’Ambra Rosa 2024”: il debutto il 23 novembre con Chiara Buratti

Sarà Chiara Buratti con “Quattro donne” ad aprire l’attesa rassegna “L’Ambra Rosa”, novità assoluta dello scorso anno ideata e proposta dalla Teatro Ingaunia e dal suo direttore artistico Mario Mesiano. Il debuto sarà quindi sabato 23 novembre 2024 alle ore 21, presso il Teatro Ambra di Albenga.

“Siamo molto contenti di riaccogliere Chiara Buratti nel nostro Teatro - afferma Mario Mesiano -. Quattro Donne è sicuramente lo spettacolo adatto al contesto per cui L’Ambra Rosa è stato ideato. Poi Chiara è un’attrice straordinaria, un’autrice e presentatrice televisiva, volto noto di Rai Cultura, senza dimenticare il Festival <Su la Testa> che presenta già da due edizioni proprio all’Ambra” conclude Mesiano.

“Ho sentito l’esigenza di raccontare donne che hanno trovato una dimensione di libertà, pur non essendo nate libere”: Chiara Buratti, al suo debutto come scrittrice e drammaturga, introduce così il suo spettacolo, che porta sul palco quattro figure femminili che hanno raggiunto i loro obiettivi, camminando in direzione ostinata e contraria.

“Quattro Donne”

Di Chiara Buratti scritto in collaborazione con Giannino Balbis regia di Tommaso Massimo Rotella, che affiancherà l'attrice sul palco. La mecenate, la matematica, la tennista e la portiera dell’hotel “Quattro donne”, ovvero storie di destini femminili incarnate da Chiara Buratti, “Quattro donne” è l’affresco di altre quattro donne, molto diverse da loro, ma unite da una sensibilità fuori dal comune, per uno spettacolo che mescola momenti di riflessione e commozione ad altri di ironia e puro divertimento. Quattro donne che non ci sono più, ma che sono invitate da un improbabile angelo-messaggero a raccontare la propria storia di vita davanti a un pubblico ogni sera diverso. A una sola di loro verrà data la possibilità di tornare sulla terra». Live electronics Antonio Gatti, costumi Alessandra Maregatti, copricapi realizzati da Doria1905, regia e luci Tommaso Massimo Rotella. Produzione: Orlantibor di Roberta Bellesini.

Prevendita presso Libreria Quarta di Copertina via Enrico d’Aste 4 tel. 0182555999 Per informazioni tel 3287065631 oppure su www.ticket.it

Sono iniziate intanto le vendite degli abbonamenti per la stagione invernale “AlbengAteatro2025” la stagione teatrale ingauna che, come da tradizione, anche quest’anno si svolgerà da fine gennaio a fine marzo 2025.

Ricordiamo il prossimo spettacolo che conclude questa breve parentesi dell’Ambra Rosa in attesa dell’inizio di AlbengAteatro2025.

Sabato 30 novembre 2024 ore 21, Daniela Poggi e Mariella Nava con “Figlio non sei piu’ giglio”. Uno spettacolo teatrale con musica dal vivo scritto e diretto da Stefania Porrino. I pensieri, le domande e i sentimenti di Maria, costretta a misurarsi con la sua impotenza di fronte alla violenza perpetrata dal figlio su un’altra donna, vengono offerti al pubblico sotto forma di una lettera che la madre scrive al figlio per tentare di ricostruire le possibili e molteplici cause dell’atto assassino da lui compiuto e trovare uno spiraglio di speranza in una sua rigenerazione interiore che renda possibile a lei – madre – perdonare un figlio che non è più giglio.