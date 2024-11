Il sindaco di Savona Marco Russo eletto vicepresidente del Consiglio nazionale di ANCI

"Ringrazio tutti per avermi inserito nell'Ufficio di presidenza – afferma Marco Russo, visibilmente emozionato –. L'ANCI è un organismo fondamentale per tutti i Comuni, grandi, medi e piccoli. Si tratta di un lavoro molto delicato, che spetta principalmente al presidente, ma il fatto di essere in tanti a collaborare testimonia un impegno corale in un momento davvero complesso per il Paese, soprattutto per il ruolo dei Comuni. Ci sarà tanto da fare".