Albenga: il 27 novembre in anteprima nazionale, la presentazione del libro di Ottavia Castellaro dedicato all’utilizzo delle erbe aromatiche nella mixology

Grazie ai consigli della bartender basilico, timo, rosmarino, salvia, alloro, menta e le altre erbe aromatiche diventano protagonisti di cocktail originali.

“Aromatiche da... bere: sapori mediterranei nel bicchiere” è il libro con le ricette innovative di Ottavia Castellaro per realizzare cocktail indimenticabili, che sarà presentato mercoledì 27 novembre alle ore 17.00 presso il frantoio Sommariva di Albenga.

Nel libro, La barlady si avventura in un'interpretazione innovativa del potenziale delle erbe aromatiche, proponendo l’idea di integrarle in cocktail unici e originali. Ogni ricetta è un'esplosione di gusto, capace di esaltare i profumi e i sapori delle erbe aromatiche, trasformando le tradizionali miscele di drink in esperienze sensoriali che uniscono piacere e salute. In un'epoca in cui la mixology sta guadagnando sempre più popolarità, questo approccio rappresenta una meravigliosa fusione tra cucina e arte del bere. Oltre a ricette di cocktail innovative, il libro offre anche una selezione di appetitosi appetizer, sia dolci che salati, accuratamente abbinati ai drink. Ciò permette di creare un'esperienza gastronomica completa, dove ogni sorso è accompagnato da un morso delizioso, stimolando il palato in un viaggio di sapori inediti.

Il volume è impreziosito da due prefazioni significative: una scritta da Raffaele Palma, presidente di AromaDomus, la prima Organizzazione di Produttori in Italia specializzata nella valorizzazione delle erbe aromatiche. L'altra prefazione è firmata da Claudio Porchia, Direttore di Traveleat e Presidente dell’associazione "I Ristoranti della Tavolozza", figura di spicco nel panorama gastronomico del Ponente ligure. Le loro parole introducono il lettore non solo all'arte di miscelare drink ma anche alla ricchezza e alla tradizione che le erbe aromatiche rappresentano nel patrimonio culinario del Bel Paese.

Ottavia Castellaro nasce come appassionata esperta di natura e, dopo gli studi in Economia Bancaria, decide di perseguire un’altra strada, quella della sua vocazione, che l’ha portata a una solida carriera nel mondo del bartending. La sua creatività, oltre all’abilità nel combinare aromi e ingredienti, l’hanno resa una figura di riferimento nella mixology del Ponente ligure. Attualmente direttrice di un’azienda che coltiva e confeziona erbe aromatiche.

Titolo: Aromatiche da... bere. Sapori mediterranei nel bicchiere

Autrice: Ottavia Castellaro

Pagine: 176

Prezzo di copertina: 20,00 euro

Il libro è in vendita in libreria e sui principali siti di vendita online. Per informazioni e materiale per la stampa scrivere a: redazione@trentaeditore.it