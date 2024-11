Giusvalla piange Germano Baccino, ex dipendente comunale e macellaio del paese

La comunità di Giusvalla si stringe nel dolore per la prematura scomparsa di Germano Baccino, ex dipendente comunale, storico collaboratore e poi gestore della macelleria di famiglia. Una perdita che lascia un vuoto profondo non solo nella sua famiglia, ma anche tra i tanti che lo hanno conosciuto e apprezzato.

Germano era una persona speciale, ricordato per la sua affabilità, generosità e la capacità di avere sempre una parola buona per tutti. La sua presenza è stata un sostegno fondamentale per i suoi cari, che amava profondamente, così come amava Giusvalla, il paese che ha contribuito a far crescere e valorizzare anche oltre i suoi confini.

"L'amministrazione comunale e l’intera cittadinanza si uniscono in un caloroso abbraccio alla moglie Marina, al figlio Andrea, prezioso milite della Croce Bianca locale, e al fratello Ivo, esprimendo profonda vicinanza in questo momento di grande dolore", commenta il sindaco Marco Perrone.

Giusvalla non dimenticherà Germano e il suo esempio di amore per la comunità.