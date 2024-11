A Finale Ligure escursioni in preparazione al Giubileo

Le parrocchie Nostra Signora Assunta e San Giacomo in Finalpia e Santi Cipriano e Gennaro in Calvisio invitano a partecipare ad un ciclo di escursioni in preparazione al Giubileo della Speranza del 2025, il venticinquesimo universale ordinario della Chiesa cattolica, per vivere insieme l'anno giubilare e scoprire la storia, l'arte e la natura del nostro territorio. Gli appuntamenti saranno sempre di dalle ore 14:30 alle 16:30.