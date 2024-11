Al Centro Polifunzionale "Le Officine" di Savona, un Natale carico di sorprese attende grandi e piccoli nel Quartiere che fiorisce, con una serie di eventi dedicati alla magia del Natale.

Domenica 1 dicembre, dalle ore 15.30, appuntamento in Piazza nella casetta di Babbo Natale per consegnare le letterine e ricevere tanti regali. Musiche natalizie dal vivo saranno curate dalla Banda Forzano di Savona. Previsto anche un Super Laboratorio per bambini per creare decorazioni natalizie con lo staff di McDonald’s.

Sabato 7 dicembre, dalle ore 15.30, i “Zampognari del Piemonte” proporranno brani tradizionali natalizi e popolari, accompagnando lo shopping natalizio.

Sabato 14 dicembre, dalle ore 15.30, gli Elfi e Folletti di Babbo Natale distribuiranno Panettone e Vin Brulé per tutto il Centro, a cura di ASD Semplicemente Danza (fino ad esaurimento scorte).

Sabato 21 dicembre, dalle ore 15.30, è in programma una Grande Parata Natalizia con la Banda Sant’Ambrogio tra i negozi del Centro.

Dal 7 dicembre, dalle ore 10.00 alle ore 18.00, nei fine settimana sarà attivo uno stand presso il punto vendita Conad Superstore (fronte casse – area picnic) per confezionare regali di Natale. Le offerte raccolte saranno destinate all’Associazione “Seconda Stella a Destra” di Savona.

Il Centro Polifunzionale “Le Officine” augura Buone Feste a tutti.