Calizzano, Villa Elia premiata come "attività storica", un esempio di impresa familiare giunta alla terza generazione

Calizzano celebra un importante traguardo per uno dei suoi simboli: Villa Elia ha ricevuto il titolo di "attività storica", un prestigioso riconoscimento conferito ieri durante la cerimonia per i 140 anni di ConfCommercio Savona, alla presenza del presidente della Regione, Marco Bucci.

Fondato negli anni '50 da Elia e Ubaldo Calcagno, l’hotel-ristorante Villa Elia nacque dalla trasformazione di un campo di patate in una piccola pensione a conduzione familiare. La gestione passò poi a Ezio e Mariarita Calcagno, che portarono avanti l’attività fino al 2019, quando decisero di chiudere per godersi la meritata pensione.

Determinata a preservare l’eredità familiare, la figlia Alice decise di rilevare l’attività, lasciando il suo lavoro in una multinazionale a Milano. "Villa Elia rappresenta una parte della mia infanzia", aveva raccontato Alice alla nostra redazione. "Non potevo permettere che i sacrifici dei miei nonni e dei miei genitori andassero perduti".

In questi anni, Alice ha avviato un ambizioso piano di rilancio, unendo tradizione e modernità. Tra le innovazioni figurano la realizzazione di un centro benessere all’avanguardia e l’ampliamento della struttura alberghiera.

"Congratulazioni ad Alice, alla famiglia Calcagno e a tutto lo staff", ha commentato il sindaco Pierangelo Olivieri. "Esprimo loro la mia personale stima e, come primo cittadino, desidero congratularmi vivamente. L’impegno di questa famiglia, giunto ormai alla terza generazione, è un esempio virtuoso di come fare impresa possa rappresentare un valore per il territorio, generando servizi, occupazione e contribuendo in modo significativo alla valorizzazione turistica del paese e dell’intero comprensorio".