Monaco: il 28 novembre al Twiga l’inaugurazione della BPW International con la Fidapa di Alassio

L’attuale Vice Presidente Membership di BPW International, Seidita Giuseppina, insieme alla Coordinatrice Revisore dei Conti Nazionale di Fidapa, Antonella Tosi, si uniscono a Cinzia Salerno, Consigliere con delega alle Pari Opportunità del Comune di Alassio e Presidente della Fidapa Sezione Alassio “Madrina” della Sezione di Montecarlo, per annunciare con grande entusiasmo l'apertura ufficiale della BPW International a Monaco, sotto la guida dell'eletta Presidente Alessia Castelli.

Seidita Giuseppina

Per celebrare questo momento significativo, giovedì 28 novembre alle ore 19.00, si terrà un'inaugurazione speciale presso il prestigioso Twiga di Monaco. L'evento vedrà la partecipazione non solo della Presidente Alessia Castelli, ma anche delle vice presidenti Carolina Paoli e Cinzia Salerno, della Segretaria Francesca Castiglia e della Tesoriera Alessia Andretto.

Alessia Andretto

Alessia Cotta Ramusino, Ambasciatrice UNICEF presenterà Nuova Carta dei Diritti della Bambina e sarà un’occasione straordinaria per incontrare membri e sostenitori della BPW e per discutere le future iniziative che la sezione intraprenderà per promuovere l’empowerment e la crescita professionale delle donne a Monaco.

Alessia Cotta Ramusino

L'apertura di questa nuova sede rappresenta un importante passo avanti nella missione di BPW International, dedicata a rafforzare la rete di donne professioniste e imprenditrici, creando opportunità di networking, formazione e sviluppo personale. L'inaugurazione sarà un evento imperdibile per chiunque desideri unirsi a una comunità dinamica e impegnata nel miglioramento della condizione femminile, in un ambiente di collaborazione e supporto reciproco.

In questo progetto, BPW INTERNATIONAL può contare sul supporto e la collaborazione di professioniste attive in diversi ambiti economico e sociale. Queste donne, provenienti da vari settori, apporteranno il loro prezioso bagaglio culturale per contribuire alla creazione e alla promozione di eventi culturali, progetti e iniziative atte a sensibilizzare l'opinione pubblica su tematiche rilevanti per la nostra società.

“L'intento della Sezione di Alassio, che è "madrina" dell’iniziativa in sinergia con la neo BPW INTERNATIONAL MONACO – spiega Cinzia Salerno - è quello di dimostrare come l'unione e l'impegno delle donne professioniste possano portare a risultati significativi in ambito culturale ed economico. Promuovendo e sostenendo le idee, le iniziative e i progetti delle donne, BPW INTERNATIONAL si impegna attivamente per raggiungere gli obiettivi di sviluppo culturale e sociale prefissati a livello internazionale”.

La BPW International è stata fondata come Federazione Internazionale delle Donne Imprenditrici e Professioniste IFBPW a Ginevra, Svizzera, il 26 agosto 1930, su iniziativa della Dott.ssa Lena Madesin Phillips. In qualità di presidente della Federazione nazionale dei club femminili d'affari e professionali degli Stati Uniti d'America, organizzò diversi "Tour di buona volontà" in Europa nel 1928 e 1929.

La Federazione internazionale delle donne imprenditrici e professioniste è un'organizzazione non governativa (ONG) che ha ottenuto lo status consultivo presso le Nazioni Unite attraverso il Consiglio economico e sociale (ECOSOC) dal 1947. Attualmente ci sono un totale di ventuno membri in servizio come rappresentanti dell'IFBPW presso le Nazioni Unite e i suoi organi sussidiari, agenzie specializzate e organizzazioni correlate.

La BPW International sviluppa il potenziale imprenditoriale, professionale e di leadership delle donne a tutti i livelli attraverso programmi e progetti di advocacy, istruzione, tutoraggio, networking, sviluppo delle competenze e empowerment economico in tutto il mondo.