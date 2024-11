Finale, si è improvvisamente spento Dino Gallo, storico titolare della trattoria "Gambero Verde"

Si è spento improvvisamente nella notte scorsa, all'età di 66 anni, Bernardino Gallo, conosciuto da tutti come Dino, storico titolare, insieme al fratello Claudio, del ristorante Gambero Verde delle Manie. Persona di grande cuore e padre di famiglia esemplare, lascia la moglie e due splendide figlie.

Dino era sempre pronto ad aiutare chiunque gli chiedesse una mano, come dimostrato anche dal recente impegno accanto al suo grande amico Vladimiro Galluzzo, scomparso pochi mesi fa, titolare dell'azienda vinicola Terre Rosse alle Manie.

Appassionato cacciatore, era il capo squadra della n. 97 dell’Ambito SV2. Questa mattina, come ogni giorno di caccia al cinghiale, i suoi compagni di squadra lo attendevano al punto di ritrovo. Non vedendolo arrivare, alcuni di loro si sono recati a casa sua, dove purtroppo lo hanno trovato ormai senza vita.

Dino lascia un grande vuoto in tutti coloro che lo conoscevano. Per chiunque l’abbia incontrato, resterà per sempre il ricordo di un grande amico, una persona generosa e un cacciatore appassionato.