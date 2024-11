Le abitudini alimentari della Generazione Z: tra velocità e consapevolezza

Ogni domenica 'La Voce di Genova', grazie alla rubrica ‘Gen Z - Il mondo dei giovani’, offre uno sguardo sul mondo dei ragazzi e delle ragazze di oggi. Portata avanti per quasi due anni da Gaia Uccheddu, vede ora come autrice Martina Colladon, laureanda in Scienze della Comunicazione, che cercherà, settimana dopo settimana, di raccontare le mode, le difficoltà, le speranze e i progetti di chi è nato a cavallo del nuovo millennio.

Le abitudini alimentari della Generazione Z riflettono un mix di necessità pratiche e una crescente consapevolezza su salute e sostenibilità. Giovani nati e cresciuti in un'era di iperconnessione e ritmi frenetici, vivono il rapporto con il cibo come un riflesso della loro quotidianità: veloce, tecnologico, ma non privo di attenzione ai dettagli.

Tra studio, lavoro e impegni sociali, il tempo per preparare pasti in casa si riduce drasticamente. Per questo, una larga fetta della Generazione Z si affida a soluzioni rapide: il fast food e i servizi di delivery sono parte integrante della loro routine. Ordinare una pizza o una poke bowl con un’app è spesso la scelta più comoda, specialmente quando si cerca di risparmiare tempo senza rinunciare al gusto.

Tuttavia, molti cercano di bilanciare questa praticità con scelte più equilibrate. La domanda di opzioni salutari, come insalate, pasti vegetariani o piatti senza glutine, ha spinto anche il mondo del fast food a diversificare le proprie proposte. In questo, la Generazione Z si dimostra esigente: vogliono cibo veloce, ma senza rinunciare a standard qualitativi e, quando possibile, sostenibili.

Nonostante la propensione per la modernità, i giovani non abbandonano del tutto la cucina tradizionale. Se da un lato la nonna che prepara un pranzo domenicale è ancora un momento apprezzato, dall’altro l’impegno personale in cucina tende a ridursi. In compenso, però, si assiste a una curiosità crescente verso ricette globali: la Generazione Z ama sperimentare con nuovi sapori, spesso scoprendoli tramite social media o app di cucina.

La tecnologia gioca un ruolo fondamentale nel rapporto tra la Generazione Z e il cibo. Dai tutorial di ricette su TikTok agli account Instagram dedicati a piatti gourmet, l'ispirazione culinaria è sempre a portata di clic. Allo stesso tempo, app di fitness e diete hanno reso più facile monitorare ciò che si mangia, contribuendo a una maggiore consapevolezza delle scelte alimentari.

La Generazione Z si muove tra tradizione e innovazione, praticità e consapevolezza, in un percorso che riflette la complessità del mondo moderno. Anche se affrontano sfide legate al tempo, alle risorse e alle contraddizioni del sistema alimentare attuale, mostrano una crescente attenzione verso la sostenibilità e il benessere personale.

Il loro approccio al cibo ci ricorda che le abitudini alimentari non sono mai statiche, ma evolvono con la società. La domanda che rimane aperta è: in che modo questa generazione, con le sue scelte e i suoi compromessi, influenzerà il panorama alimentare del futuro? Saranno in grado di trovare un equilibrio tra velocità e qualità, tecnologia e tradizione? Solo il tempo ce lo dirà, ma la loro influenza è già palpabile.