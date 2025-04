Albenga: grande successo per lo chef Luca Pappagallo al Festival della Cucina con i Fiori (FOTO)

Un bagno di folla ha accolto lo chef Luca Pappagallo, che ha inaugurato il Festival della Cucina con i Fiori, fra applausi scroscianti, sorrisi e momenti di pura gioi a per il pubblico di oltre 300 persone che ha riempito piazza IV Novembre.

La giornata si è aperta con una performance coinvolgente dello chef locale Federico Scardina, che ha incantato il pubblico con la preparazione di un originale e gustoso pesto al mortaio. Utilizzando fiori freschi provenienti dall'azienda ingauna Tastee.it, Scardina, aiutato dall’aspirante chef Letizia Volpi, ha realizzato una salsa sorprendente, servita su una focaccia particolare, nella quale l'impasto è stato realizzato con un'infusione di fiori freschi. Il pubblico ha letteralmente fatto a gara per assaporare le 120 porzioni proposte, tutte esaurite in un batter d'occhio.

In seguito, la scena è passata all'ospite d'onore Luca Pappagallo, il quale ha condiviso con il pubblico il suo nuovo libro “La nostra cucina di casa”. Durante un evento brillantemente condotto dal giornalista Claudio Porchia, Pappagallo ha regalato uno show cooking emozionante. Ha preparato la sua celebre "Pasta Pessima", una mezza penna condita con un delizioso mix di olio extravergine d'oliva, aglio, salsiccia di maiale e cinghiale, pomodoro, pecorino e ricotta, il tutto arricchito dal pesto floreale realizzato da Scardina e dal delicato pesto di nasturzio presentato da Silvia Parodi dell'azienda Tastee.it

Nonostante alcune difficoltà tecniche relative all’alimentazione delle piastre, che hanno creato un'atmosfera di suspense e stimolato la simpatia dello chef e del conduttore, la pasta è stata servita in oltre 150 porzioni, regalando un'esperienza culinaria unica al pubblico. Anche i molti che non sono riusciti a partecipare alla degustazione non hanno potuto nascondere il loro entusiasmo e si sono concessi selfie e dediche con lo chef.

L'assessore al Turismo, Camilla Vio, presente all'evento, ha espresso grande soddisfazione per la riuscita del primo incontro della manifestazione, sottolineando l'importanza di eventi come questo per promuovere il turismo gastronomico e per valorizzare l’uso dei fiori in cucina, offrendo un’importante vetrina per le aziende locali che si occupano della coltivazione e della trasformazione dei fiori edibili.

Il festival prosegue domani con il seguente programma:

Domenica 27/04

• ore 10.00 piazza IV novembre: Workshop alla scoperta dei fiori eduli in cucina con Silvia Parodi e gelateria Perlecò

• ore 11.00 Auditorium San Carlo conferenza “Glicini belli da vedere, ma anche buoni da mangiare” incontro con Alessandra Ricci che parlerà della magica Villa Pergola ad Alassio, dove si trova la più importante collezione italiana di glicini. Al termine aperitivo con Ottavia

• ore 15.30 piazza IV novembre: alla scoperta dei fiori eduli nel dessert con il maestro gelatiere Aldo De Michelis e presentazione del libro “Un bouquet di gelato – quelle contaminazioni che sanno di buono” – a seguire degustazione

• ore 16.30 piazza IV Novembre show cooking Cinzia Chiappori Osteria del Tempo Stretto Albenga a seguire show cooking e presentazione del libro “Siamo ingredienti” della Chef Victoire Gouloubi

• ore 18.00 piazza IV novembre: alla scoperta dei fiori e delle erbe aromatiche nella preparazione dei cocktail con Ottavia Castellaro e presentazione del libro “Aromatiche da bere” – a seguire degustazione

•

Lunedì 28/04

• ore 11.00 Istituto Alberghiero Giancardi Alassio. Masterclass “Fiori eduli e cucina etnica” con Victoire Gouloubi