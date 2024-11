Nasim Eshqi presenta il suo libro a Pietra Ligure: un’ispirazione per la libertà e i diritti delle donne

Sarà un evento di grande rilievo quello che Pietra Ligure ospiterà oggi nell’ambito della rassegna culturale "Grow – semi di consapevolezza", parte integrante del progetto "Pietra Ligure Città Gentile". L'appuntamento è alle ore 18.00 nella sala consiliare del Comune con Nasim Eshqi, alpinista professionista iraniana e attivista per i diritti delle donne, che presenterà il suo libro "Ero roccia e ora sono montagna – La mia battaglia per la libertà delle donne in Iran e nel mondo", pubblicato in Italia da Garzanti nel 2024.