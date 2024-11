Albenga, parcheggi gratis per il "Black Friday"

L'amministrazione comunale di Albenga sempre a fianco dei commercianti e dei cittadini. In occasione del "Black Friday" la giunta, come accade ormai da diversi anni, ha deliberato di rendere gratuiti i parcheggi per tutto il finesettimana (29-30-novembre e domenica 1 dicembre).

“Stiamo portando avanti questa iniziativa da qualche anno, intendendo promuovere e agevolare il settore del commercio ad Albenga. Il 'Black Friday' è l’occasione per coloro che vogliono approfittare degli sconti e fare i loro acquisti anche in vista delle festività natalizie. Permettere a cittadini e visitatori di poter visitare le varie attività commerciali senza il pensiero del parcheggio che scade va proprio in questa direzione”, commenta l'assessore al Commercio Camilla Vio.

L’iniziativa era stata voluta dall’assessore Vannucci: “Stiamo continuando a portare avanti questa iniziativa che è stata molto apprezzata negli anni passati. Credo che in questo momento andare incontro a cittadini, visitatori e commerciante sia un segnale importante che come amministrazione intendiamo portate avanti”.