Borgio Verezzi, la violenza di genere come un allerta: un SMS del Comune per sensibilizzare la comunità

Un SMS alert a tutti i cittadini iscritti al servizio per ricordare l'importanza della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Così Borgio Verezzi ha voluto evidenziare il valore del 25 novembre, aprendo con una comunicazione carica di significato una serie di iniziative significative volte a sensibilizzare la comunità.

" Oggi è la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne - il messaggio comparso ieri sugli smartphone dei borgesi - una data importante da ricordare ogni giorno perché riguarda tutti, sempre... ". Un gesto semplice ma potente per ricordare che la lotta contro la violenza di genere è una responsabilità collettiva.

Nel corso della mattinata si è invece svolta una breve cerimonia presso la panchina rossa, simbolo del contrasto alla violenza sulle donne. L'evento ha coinvolto due classi delle scuole locali, insieme a rappresentanti di associazioni e cittadini che hanno voluto dare il proprio contributo. La polizia municipale ha garantito la sicurezza, gestendo la viabilità e supportando l’allestimento audio per l’incontro.

Successivamente l’avvocato Sonia Garofalo, consigliere comunale, ha incontrato alcune classi nelle scuole del territorio. Durante l’incontro, accompagnata da altri amministratori comunali, ha condiviso la sua esperienza professionale e riflettuto insieme agli studenti sul significato profondo di questa giornata.

"La celebrazione ha avuto grazie a SMS alert, una significativa diffusione di visibilità, sono state infatti raggiunte oltre 300 persone - commentano dall'amministrazione comunale - La presenza del consigliere regionale Sara Foscolo ha confermato la vicinanza della stessa e delle Autorità Regionali alla nostra comunità. Importante poi sottolineare il grande lavoro fatto da insegnanti e ragazzi delle scuole (alla mattinata erano presenti la dirigente scolastica Giuseppina Manno, insegnanti e alunni della scuola locale): un lavoro che li ha coinvolti appassionati e responsabilizzati sul come riconoscere i segnali di possibile disagio, violenza di ogni tipo e che cosa bisogna fare per evitare situazioni di pericolo. Con l'occasione è stata rinnovata la presentazione della chatbot sul sito del Comune, uno strumento che permette, in massima riservatezza, di comunicare ad un centro specialistico le proprie paure e di chiedere aiuto".