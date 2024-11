Francesco Bonasera lascia giunta e consiglio comunale di Vezzi Portio: "Frattura insanabile con il sindaco Barbano"

Bonasera sottolinea di aver sempre messo al primo posto il rispetto per la comunità e per i ruoli ricoperti: "Io ho rispetto per le persone, per i ruoli e per il lavoro degli altri, ma pretendo lo stesso rispetto, prima di tutto per la mia persona e poi per l'impegno che ho sempre dedicato ai ruoli che ho ricoperto. In pochi mesi ho portato a termine il trasferimento del sito di raccolta rifiuti a Magnone, la ristrutturazione del cimitero dello stesso borgo (inclusa la manutenzione dell’archetto storico, rimasta ferma per sei anni) e diversi interventi straordinari sul territorio, come la regimazione delle acque di via Campei, per cui ho richiesto un finanziamento regionale".