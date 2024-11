I sindaci del levante savonese incontrano Anas: tra le ringhiere da rifare sull'Aurelia e gli attraversamenti pedonali

Oltre alle note criticità legate al prosieguo del cantiere dell'Aurelia Bis che coinvolge i comuni di Albisola Superiore, Albissola Marina e Savona e le lavorazioni sull'Aurelia a Celle per via della frana che si è verificata all'altezza dell'ex ristorante Pitosforo e l'adeguamento idraulico del rio Sanra Brigida, i primi cittadini hanno concentrato l'attenzione su diverse tematiche territoriali.

Dalle ringhiere arrugginite e pericolanti sull'Aurelia a Celle e ad Albissola nel collegamento con Savona passando per l'ipotesi di realizzazione di un attraversamento pedonale sulla statale in località Capo Torre tra il comune cellese e quello di Albisola. A Varazze attenzione per una gestione della regimentazione congiunta delle acque soprattutto quando si verificano violenti precipitazioni nell'Aurelia Bis in via Carlo Nocelli.