Albenga, tutto pronto per la 46° edizione della "Mostra scambio ligure per auto, moto e cicli d’epoca"

Due giorni dedicati ai motori e in particolare a quegli appassionati di auto e moto a caccia del pezzo di ricambio speciale o impossibile da trovare. Albenga si prepara a vivere un weekend dall’atmosfera unica con l’edizione numero 46 della “Mostra scambio ligure per auto, moto e cicli d’epoca” a soli 50 metri dalla stazione ferroviaria con ingresso libero ai visitatori.

L’evento, organizzato dal club delle Ruote d’Epoca della Riviera dei Fiori di Villanova d’Albenga, si terrà sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre in piazza Corridoni. Quella in calendario a cavallo della fine del mese di novembre e inizio dicembre è la più importante manifestazione legata al mondo delle auto d’epoca in Liguria. Sono attesi come sempre migliaia di appassionati o semplici curiosi anche da fuori regione.

"E’ un evento molto atteso dagli amanti delle due e quattro ruote soprattutto da quegli appassionati più esperti che da anni si dedicano con passione e amore alle 'Regine Ancienne' della strada", dice Augusto Zerbone, storico presidente del club delle Ruote d’Epoca di Villanova d’Albenga.

Un’iniziativa portata avanti da ben 46 edizioni dal sodalizio villanovese federato Asi. Un evento fortemente voluto dal club e patrocinato dal Comune di Albenga per mettere in mostra, grazie alla partecipazione di collezionisti privati pezzi di ricambio per una due giorni interamente dedicati appunto ai motori.

I visitatori non si potranno limitare a osservare compiaciuti tanta bellezza a due e a quattro ruote, ma potranno anche trovare accessori e ricambi per i propri veicoli d’epoca da restaurare e rimettere in moto. Quello in programma nel weekend del 30 novembre e 1 dicembre è un evento che si avvicina a festeggiare il mezzo secolo di vita che richiama i proprietari di auto e moto storiche ancora in grado di stupire ai raduni e meeting che ogni anno si svolgono in Italia e all’estero.

Un pianeta affascinante e complesso in cui la pura passione alimenta l’antologia della storia di meccanica, di auto e di moto da sogno. Siasabato che domenica gli espositori “metteranno in mostra” i loro pezzi pregiati, auto, cicli e moto con ricambi ed accessori. Verranno allestiti degli ambienti che potranno essere considerati dei templi della passione vintage.