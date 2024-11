Albenga, Valentina Mastroianni presenta il libro "E voleremo sopra la paura"

Sabato 30 novembre, alle ore 21 presso l'auditorium San Carlo si terrà la presentazione del libro di Valentina Mastroianni “E voleremo sopra la paura”.

Valentina sta girando in tutta Italia e ovunque è accolta calorosamente da tante persone accorse per ascoltare la sua voce. Una voce di forza e resilienza che infonde a tutti coraggio e speranza. Valentina viveva in Veneto col marito Federico e i figli Alessandro, Teresa e il piccolo Cesare. Ma quando Cesare si ammala di tumore cerebrale, causato da una rara forma di neurofibromatosi, decide di trasferire tutta la famiglia a Genova per stare vicino al Gaslini dove il bambino è in cura.

Teresa e i suoi non si sono mai persi d’animo, rispondendo con una straordinaria voglia di vivere a ogni difficoltà che gli si para davanti, accompagnati dall’affettuoso cane Joy, che fa sempre il tifo per Cece. Pian piano, Cesare, che ha perso la vista, impara a vedere il mondo a modo suo, aiutandosi con qualsiasi stratagemma pur di esplorare ciò che lo circonda e con un senso in più: quello dell’umorismo.

Appassionante, commovente e incredibilmente vera, "La storia di Cesare" è una meravigliosa storia di forza, resilienza, coraggio e, soprattutto, amore nelle sue forme più pure: quello di una madre per suo figlio, e di un bambino per la vita. Attraverso i social, Valentina ha iniziato a raccontare la loro storia raggiungendo e facendo commuovere centinaia di migliaia di persone. De Agostini le ha proposto di raccontare tutto ciò e nell'arco di un anno sono usciti due libri che hanno in breve raggiunto le vette delle classifiche di vendita.