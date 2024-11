Savona, Codess e il Comune organizzano l’Incontro “Il caregiver: strumenti e interventi nel lavoro di cura domiciliare”

Codess Sociale e il Comune di Savona promuovono un evento formativo gratuito dedicato al supporto e alle tecniche di assistenza domiciliare per caregiver e operatori del settore. L’incontro, che si terrà il 3 dicembre dalle ore 15.00 alle ore 18.00 presso la Sala Rossa del Comune di Savona (C.so Italia 19), è un'occasione di approfondimento per chi si occupa della cura di persone fragili, con interventi da parte di esperti e responsabili del servizio di assistenza domiciliare.

L’evento mira a fornire strumenti pratici per migliorare la qualità della cura e l’assistenza a domicilio, toccando aspetti fondamentali come il supporto psicologico per caregiver e pazienti, la movimentazione sicura, la gestione delle lesioni e l’organizzazione di pasti a domicilio per cittadini anziani o in difficoltà.

Agenda dell’Evento:

Ore 15.00 – 15.30: Apertura dei lavori a cura della Coordinatrice del Servizio Codess Dott.ssa S. Ferrari. A seguire, gli interventi della Dott.ssa A. Carriere e della Dott.ssa G.Morzillo dei Servizi Sociali del Comune di Savona, per introdurre la giornata e presentare il Servizio di Assistenza Domiciliare.



Ore 15.30 – 16.30: Intervento “Psico – oncologia e cure palliative: emozioni e bisogni paziente e caregiver” da parte del Dott. F. Sanna, Responsabile Gestionale di Codess, nonché Psico-oncologo – Psico palliativista.

Ore 16.30 – 16.45: Pausa con buffet.

16.45 – 17.45: Intervento sulla gestione delle lesioni al domicilio da parte della Dott.ssa S. Gasti (Coordinatrice Servizi alla persona del Centro Vada Sabatia) e, a seguire intervento sulla corretta movimentazione dei carichi da parte del Dott. G. Bruzzone (Coordinatore fisioterapico del Centro Vada Sabatia);

Ore 17.45 – 18.00: eventuali domande da parte dei partecipanti.

In questo contesto, verranno illustrate le opportunità offerte dal Servizio di Assistenza Domiciliare del Comune di Savona, tra cui il sostegno alla cura di anziani e persone svantaggiate, il servizio pasti a domicilio, preparati nel centro cottura Vada Sabatia, e le modalità di accesso ai servizi di aiuto domiciliare per cittadini in condizioni di fragilità fisica o sociale.

Gli interventi di assistenza domiciliare sono disponibili per anziani, persone diversamente abili, minori e chiunque, per ragioni sociali, fisiche o psichiche, necessiti di supporto per la cura personale.

Codess Sociale opera a livello nazionale con sedi territoriali e servizi in diverse regioni d’Italia. Si propone, con scopo mutualistico e senza fine di lucro, di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, mediante la gestione dei servizi socio - assistenziali, sanitari ed educativi e di tutte le attività connesse e ad essa riconducibili, nonché strumentali al conseguimento dello scopo mutualistico. Con sede legale a Padova, occupa oltre 3.500 persone in tutto il territorio nazionale e ha oltre 300 referenze con Enti Pubblici.