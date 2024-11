Regione, Marco Bucci giura sulla Costituzione e dà il via al “nuovo cammino della Liguria”

“È l’inizio di un nuovo cammino della nostra regione”. Sono le prime parole del discorso con cui Marco Bucci ha iniziato la sua legislatura da presidente di Regione Liguria.

Prima del giuramento formale, Bucci ha parlato per una decina di minuti ribadendo più volte i concetti a lui più cari e che hanno guidato la sua corsa alla presidenza: fiducia, privilegio, concretezza, prendere decisioni.

“Essere in questa sala è un privilegio - ha proseguito - sono certo che i cittadini hanno riposto questo privilegio in noi e noi abbiamo sempre il dovere di rapportarci a loro perché sono loro che ci hanno portato qui e noi serviamo i nostri cittadini. Non possiamo dare per scontata questa fiducia, talvolta i cittadini non sono contenti di quello che facciamo e allora dobbiamo pensarci e fare in modo che questo pensiero sia nelle nostre azioni”.

Poi Bucci si è rivolto all’aula: “Questo consiglio è il cuore della democrazia regionale e ci aspettiamo di essere esempio per i cittadini che vedono in noi quelli che guidano il sistema. Ce lo dobbiamo ricordare quando siamo in questa sala e anche, e soprattutto, quando siamo fuori da questa sala. La diversità è un valore, che ci siano idee diverse in questo consiglio è qualcosa di cui siamo orgogliosi. Vogliamo che si possa parlare, non urlare, fare in modo che il confronto ci sia, ma alla fine noi prendiamo decisioni che non è solo un diritto ma anche un dovere nei confronti dei cittadini. Talvolta non saranno decisioni giuste e in poco tempo dobbiamo essere in grado di riprendere la decisione giusta. Abbiamo l’obiettivo comune di costruire una Liguria migliore, non c’è differenza di opinione o di ideologia, tutti noi vogliamo fare qualcosa di meglio nei prossimi cinque anni. Ognuno di noi rappresenta un pezzo della Liguria e non dobbiamo mai dimenticarlo. Vogliamo che si possa pensare che tutti i cittadini della nostra liguria siano rappresentati in quest’aula. La diversità è una ricchezza e vogliamo che questa diversità si traduca in concreto, una forma concreta di azioni”.

“La Liguria ha bisogno di scelte coraggiose - ha aggiunto Bucci andando sulle questioni più operative e sul decisionista spesso sbandierato anche in campagna elettorale - di una visione ambiziosa, che possa portarci a un livello migliore di quello che abbiamo oggi. Ci vogliono grinta, determinazione, coraggio e fiducia. Serve che ci sia fiducia in quest’aula, siamo qui tutti per lo stesso obiettivo anche se abbiamo visioni diverse. Dobbiamo fare cose importantissime, tutto cambia in maniera velocissima e noi non possiamo stare fermi. Dobbiamo cambiare come cambia il mondo o forse a un ritmo migliore. Stiamo costruendo le basi per una Liguria che sarà la casa delle future generazioni, stiamo costruendo per i nostri figli. Se non facessimo qualcosa che guarda al futuro a lungo termine faremo un danno alla nostra regione. È nostro dovere non essere miopi e non rimandare le decisioni difficili, è nostro dovere decidere. E se rimandiamo le decisioni difficili facciamo danno a noi e ai nostri figli. Noi siamo qui per decidere e lo faremo anche se qualche volta sbagliamo. Le porte del mio ufficio e di tutta la giunta saranno sempre aperte, tutti hanno il diritto di proporre. In vito tutti, l’opposizione e i cittadini, a proporre. Il nostro lavoro non è solo dire “no”, ma dire “sì” a qualcosa e poi sarà compito di qualcuno dire se questo qualcosa va bene o no. I cittadini non ci hanno chiesto di dire “no”, ma di fare qualcosa per la nostra regione. Prometto che ci sarà ascolto e rispetto per tutti, prometto che prenderemo decisioni. Mettiamoci al servizio della regione con grinta, ma anche con umiltà”.

“Il futuro di speranza e di opportunità per la nostra regione è oggi presente - ha concluso - ci sono opportunità enormi nelle cose che vogliamo fare meglio del passato e nelle cose che vogliamo fare in anticipo rispetto alle dinamiche del mondo. Sono certo che riusciremo e coglierle e a fare una grande regione. Immaginiamo il futuro, costruiamolo tutti insieme e costruiamolo con coraggio. Invito tutti, e anche noi, a fare in modo che questo consiglio regionale sia ricordato per la sua capacità di affrontare le sfide, di decidere, di avere grinta, determinazione, coraggio e una profonda dedizione per il bene comune”.

Il primo discorso di Marco Bucci da presidente di Regione Liguria si è chiuso, come da protocollo, con il giuramento sulla Costituzione e sullo Statuto.