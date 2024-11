Varazze, la storica cioccolateria Lavoratti 1938 apre le sue porte al pubblico

La storica cioccolateria Lavoratti 1938 apre le sue porte al pubblico, regalando un’occasione unica per scoprire da vicino l’anima dell’azienda. In occasione delle festività natalizie, ci sarà la possibilità di esplorare la fabbrica di cioccolato, un tour che combina storia, tradizione e, naturalmente, cioccolato.

Il marchio Lavoratti è stato per decenni sinonimo di cioccolato per tutti i bambini di Varazze e della riviera ligure. Ad oggi, questo piccolo laboratorio artigianale continua a scrivere il suo racconto, fatto di passione per il territorio, amore per il cioccolato e dedizione alla qualità.

I visitatori avranno l’occasione di esplorare la produzione, vedere all’opera i nostri maître chocolatier e partecipare a una speciale degustazione. Durante il percorso, vengono raccontate le storie che hanno contribuito a creare l’identità dell’azienda, insieme ai segreti delle ricette dei prodotti più amati.

Dietro a ogni creazione c’è la passione di chi segue meticolosamente ogni fase del processo: dall’ideazione della ricetta, alla lavorazione in laboratorio delle materie prime, fino al confezionamento, curato in ogni dettaglio.

L’esperienza, immersiva e coinvolgente, permette di vivere l’essenza di una storica cioccolateria della riviera ligure, tra profumi inebrianti e il calore del cioccolato, che evocano emozioni e ricordi dell’infanzia.

Chi partecipa a questo tour si sentirà trasportato in un mondo fiabesco, come se si trovasse accanto a Willy Wonka tra le pagine del romanzo di Roald Dahl.

DATE E PRENOTAZIONI

Lavoratti 1938 si trova a Varazze, in Via Parasio 36, e sarà visitabile nei seguenti giorni:

7 e 8 dicembre

Dalle 9:30 alle 13:00

Dalle 14:30 alle 18:00

14 dicembre

Dalle 14:30 alle 18:00

15 dicembre

Dalle 9:30 alle 13:00

Dalle 14:30 alle 18:00

È possibile prenotare la partecipazione mandando una mail o un messaggio WhatsApp ai seguenti contatti:

E-mail: lavoratti@lavoratti.it

WhatsApp: +39 019 97210

È gradita la prenotazione.