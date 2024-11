Albenga in lutto per la scomparsa di Jone Parodi, mamma dell’imprenditore ed ex consigliere Gero Calleri

Lutto ad Albenga per la scomparsa a 93 anni di Jone Parodi, mamma dell’imprenditore ingauno ed ex consigliere comunale Gero Calleri.

“Ciao Mamma, salutami papà e Silvana. Ora siete nuovamente insieme. Io voglio ricordarvi così. Grazie per tutto quello che avete fatto per noi”, è il messaggio affidato ai social da parte di Gero Calleri, a cui in queste ore sono indirizzati centinaia di messaggi di cordoglio e vicinanza da parte degli albenganesi che hanno voluto bene alla donna nella sua lunga e talvolta non facile vita.

“Oggi se n’è andata anche la zia Ione, l’ultima delle zie e degli zii – sono le parole espresse da Gino Rapa -. Con lei scompare non solo una persona benvoluta e amata, messa alla prova da una vita non sempre facile. Per noi 'Calleri' (qualunque sia il nostro cognome) si chiude un’epoca, quella della cascina di Villa Doria, della nonna Peppina, di zio Franco, di fratelli e sorelle, cognati e cognate legatissimi. Si chiude l’epoca delle indispensabili visite domenicali, dei “ceti”, delle tombolate, delle cene dei cugini, di una famiglia grande dove i sacrifici, il lavoro, il rispetto, l’unione sono sempre stati un esempio per le nuove leve. Cose d’altri tempi, semplici ed essenziali, che purtroppo ci siamo fatti portare via da una vita troppo frenetica”, conclude Rapa.

Jone Parodi lascia i figli Gerolamo e Claudio, le nuore Paola e Carla, il genero Ugo, i nipoti Francesca, Chiara, Fabrizio e Gregorio, la sorella.

I funerali sono stati celebrati questa mattina, giovedì 28 novembre alle ore 9.30 nella Cattedrale S. Michele Arcangelo di Albenga.