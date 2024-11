Savona: cinghiali ai giardini del Prolungamento distruggono il prato vicino al parco giochi

Durante l'estate, i cinghiali si erano già fatti notare mentre si aggiravano sulla spiaggia tra lettini e ombrelloni, soprattutto nel tardo pomeriggio, provenendo dalla foce del Letimbro. Ora la sorpresa riguarda i giardini del Prolungamento, dove hanno rovinato il prato rifatto solo pochi anni fa.

Probabilmente in cerca di cibo, gli ungulati hanno divelto e danneggiato ampie porzioni del manto erboso, suscitando preoccupazioni tra i cittadini. Il problema dei cinghiali, sempre più evidente, è ormai una realtà quotidiana a Savona.

Non è raro vederli nel greto del torrente Letimbro, fino alla foce, da dove risalgono verso altre aree della città. Solo pochi giorni fa, un esemplare è stato avvistato nel parcheggio asfaltato dietro al Green, muovendosi tra le auto e i passanti savonesi, ormai non più sorpresi dalla presenza di questi animali selvatici in pieno centro urbano.