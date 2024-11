Trasporto ferroviario ligure, Assoutenti: "Risposta positiva sulla linea per Roma, problemi aperti su quella per Milano"

Bene per Assoutenti l’assessore ai trasporti della Liguria Scajola che inaugura il suo mandato con un intervento tempestivo e utile a tutti i pendolari, assicurandosi la continuità dell’intercity 505 per tutta la Liguria e collegamenti adeguati con la Capitale (leggi QUI).

“Lanciamo però un grido d’allarme sui collegamenti con Milano e la mobilità -lombardo-ligure - dichiarano Gabriele Melluso, presidente nazionale di Assoutenti, e il vicepresidente di Assoutenti Liguria, Rosanna Stifano - Infatti per la prossima estate è prevista una mole enorme di lavori tra luglio e settembre fino alla sospensione intera del transito per il mese sul ponte di ferro di Bressana. Chiediamo all’assessore Scajola di organizzare subito un tavolo con le società ferroviarie e con i pendolari per individuare le giuste soluzioni”.