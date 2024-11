Il 30 novembre doppio appuntamento con "Fabulé", il nuovo libro di Gino Rapa

Giornate intense per "Fabulé", il nuovo libro di Gino Rapa, che ripropone le favole classiche ai lettori di oggi, grandi e piccoli. Sabato, alle ore 15, ad Albenga, nei suggestivi locali del Museo La Civiltà dell’Olivo, sarà inaugurata la mostra “I disegni di Fabulé”, che vedrà esposte le opere realizzate dagli allievi del Liceo Artistico Giordano Bruno per illustrare le pagine del libro. Per i giovani artisti è stata una prova importante, in cui si sono cimentati con passione e con ottimi risultati. E non solo: in occasione della mostra hanno anche realizzato le cornici, davvero particolari, per presentare al meglio i loro lavori.

Saranno presenti all’inaugurazione, oltre alle ragazze e ai ragazzi protagonisti dell’evento, gli insegnanti Barbara Pirotto e Lorenzo Rossi e l’autore di Fabulé, Gino Rapa, per eventuali richieste di copie autografate e dedicate. Il taglio del nastro spetterà agli allievi del Liceo Artistico insieme a Camilla Vio, Assessore agli Eventi e ai Giovani per il Comune di Albenga.

Nella stessa giornata di sabato, altro appuntamento con Fabulé alle ore 17, a Ceriale, nella Sala Fizzotti, dove Gino Rapa parlerà di favole e curiosità linguistiche accompagnato dalla musica di Pino Caratozzolo. L’incontro, voluto dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Marinella Fasano, con la collaborazione di OK Ceriale, si propone di far trascorrere ai presenti un’oretta piacevole, divertente e istruttiva allo stesso tempo, tra racconti, aneddoti, proverbi, etimologie e modi di dire, alla scoperta di quella lingua italiana che parliamo ogni giorno e che non sempre conosciamo.

Al termine, un gradevole rinfresco e i primi auguri per le festività ormai prossime. "Fabulé", come tutti i precedenti libri di Gino Rapa (Edizioni Delfino Moro), sostiene il Reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell’Ospedale Gaslini di Genova, in collaborazione con la Onlus Cicogna Sprint.