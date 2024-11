Lo scrittore Marco Balzano al Liceo Artistico di Savona per presentare il suo ultimo libro "Bambino"

Venerdì 29 novembre alle ore 18 presso l’aula magna del Liceo Artistico di via Manzoni 5 a Savona, lo scrittore Marco Balzano presenterà il suo ultimo romanzo, Bambino (Einaudi), in un evento moderato da Tarcisio Mazzeo, ex caporedattore della Rai per Liguria e Piemonte. L’incontro è organizzato dalla Libreria Ubik in collaborazione con il Liceo Chiabrera-Martini, Anpi, Fondazione Isrec e Aned.

Come in “Resto qui”, Balzano torna al grande romanzo storico e civile, e lo fa con il suo personaggio più duro, impossibile da dimenticare. Con una scrittura trascinante e tagliente, torna a indagare il rapporto tra individuo e collettività, tra le scelte personali e i grandi rivolgimenti della Storia.

Mattia nasce a Trieste nel 1900. La sua è una infanzia irrequieta, ma quando scopre che la donna che lo ha cresciuto non è la sua vera madre, dentro di lui qualcosa si spezza e nel petto divampa un fuoco freddo che non saprà mai domare. Da lì l’ingresso tra le file degli squadristi, da lì la ferocia da boia. Ma prima ancora dell’ideologia, prima della violenza e della brutalità antislava, il motivo per cui indossa la camicia nera e batte palmo a palmo le terre contese è la speranza di ritrovare quella madre senza nome né volto. Ogni giorno una nuova spedizione, un nuovo assalto, una nuova rapina. E poi, tutto d’un fiato, lo scoppio della guerra, i nazisti in città...

Marco Balzano è uno scrittore tradotto in più di trenta paesi, vincitore di numerosi premi quali Premio Campiello, Prix Méditerranée, Premio Corrado Alvaro, Premio Elba, il Premio Bagutta, il Premio Mario Rigoni Stern, Premio Gozzano, Premio per la Cultura Mediterranea, finalista al Premio Strega, ecc. E' autore di romanzi di successo quali Resto qui, L'ultimo arrivato, Quando tornerò, Café Royal e tanti altri.