"Natale tra dipinti e cornamuse – Puer Natus in Bethlehem": il 7 dicembre a Savona il concerto del Fabio Rinaudo Trio

Sabato 7 dicembre 2024 alle ore 18:00, presso la sala conferenze della Pinacoteca Civica di Savona, si terrà il concerto del Fabio Rinaudo Trio dal titolo Natale tra dipinti e cornamuse – Puer Natus in Bethlehem. L’ingresso è libero.

Una narrazione musicale per raccontare la storia che lega la cornamusa al Natale attraverso immagini dipinte che prenderanno vita grazie alla musica. Tali immagini, protagoniste anche delle preziose tavole quattro e cinquecentesche ospitate nelle sale della Pinacoteca di Savona, hanno contribuito a creare la nostra idea di Presepe. A partire dalle parole di San Luca che descrive Maria mentre avvolge il figlio in fasce ponendolo in una mangiatoia, l'iconografia della Natività si è via via arricchita di nuovi dettagli circa la sua ambientazione, in una grotta, stalla, capanna o tempio in rovina, e di nuovi personaggi, il bue e l'asinello, gli angeli, i pastori insieme alla loro cornamusa.

Il pastore con la sua zampogna è diventato un vero e proprio topos del Natale: la cornamusa, accompagnata da voce, chitarra e violino, permetterà allo spettatore di immergersi all'interno dell'immagine del Presepe e del suo farsi.

I musicisti rappresentano importanti individualità di respiro internazionale nell’ambito della musica tradizionale. Hanno all’attivo decine di incisioni discografiche, radiofoniche e televisive per emittenti nazionali ed europee e tournée in Italia, Europa e Canada. Sono membri dei Birkin Tree, la più famosa band italiana di musica irlandese.

Laura Torterolo, voce e chitarra; Fabio Rinaudo, cornamuse du centre, musa ligure, uilleann pipes; Luca Rapazzini, violino.