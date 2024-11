Fenomeno dei cinghiali in città, il sindaco Russo incontra Dipartimento e la Vigilanza regionale

Sono sempre più frequenti le segnalazioni di cinghiali in città; una delle ultime ai giardini del Prolungamento dove un branco di ungulati ha rovinato il manto erboso di parte dei giardini.

"La riunione è stata molto positiva - spiega il sindaco - abbiamo analizzato l’estensione del fenomeno e ribadito quali sono le aree più critiche. L’obiettivo è allontanare i cinghiali dal centro abitato, trattandosi pur sempre di animali selvatici, il cui comportamento non è prevedibile".

"La Vigilanza Regionale - conclude Russo - alla quale va il nostro ringraziamento per l’attività che svolge pur in carenza di organico, continuerà a svolgere quanto di sua competenza, ma è bene ricordarsi che è severamente vietato dare da mangiare alla fauna selvatica, perché è un comportamento che rappresenta un forte richiamo per i cinghiali, aggravando il problema".