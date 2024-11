Frana a Celle, nel weekend viabilità torna alla normalità, la rimozione definitiva del semaforo il 7-8 dicembre

"Avendo terminato in anticipo rispetto alle previsioni, ed avendo constatato durante le piogge dei giorni scorsi la necessità di completare ulteriormente l’opera, non solo con la messa in sicurezza della zona soggetta alla frana, Anas ha deciso di aggiungere alla pendice adiacente alla frana del geo composito antierosivo, al fine di evitare la caduta di fango sulla carreggiata durante le piogge - spiegano dal Comune - Piccoli lavori di finitura potrebbero continuare in settimana col riposizionamento del semaforo, ma entro il prossimo fine settimana (07/12 08/12) il semaforo verrà definitivamente rimosso. Avvisiamo che alcuni materiali di cantiere potrebbero restare a bordo strada e saranno funzionali ai futuri collaudi post lavori".

“Ringrazio Anas e le ditte intervenute, per la tempestività di intervento sia per il cantiere della frana sia per la problematica lungo la via Aurelia, entrambi non erano cantieri di facile esecuzione, sia per la progettazione, sia per il finanziamento e sia per la realizzazione - dice il sindaco Marco Beltrame - I tempi che mi erano stati paventati sono stati rispettati pienamente, anzi hanno chiuso in anticipo. La collaborazione con Anas è sempre più costante e proficua".