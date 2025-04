Giustenice, al via i lavori per il bypass che aggirerà la frana sulla Provinciale

I lavori per la realizzazione del bypass provvisorio lungo la SP24, nel tratto interrotto dalla frana che ha spezzato in due la viabilità di Giustenice, hanno preso il via. I mezzi e i tecnici della Provincia sono giunti stamane sul segmento della Provinciale, tra località Pianazzo e frazione San Lorenzo, funestato dallo smottamento. Come annunciato nei giorni scorsi dal presidente provinciale Pierangelo Olivieri, l'obiettivo è riaprire la circolazione entro il fine settimana di Pasqua.

Il progetto prevede la tracciatura di un percorso su un terreno adiacente al punto in cui si sono riversati i detriti, tale da consentire il transito a senso alternato con semaforo, permettendo così di ristabilire il collegamento viario mentre verranno effettuati i lavori di consolidamento del versante franoso.

La frana ha invaso parzialmente la SP24 Pietra Ligure-Giustenice, causando la chiusura di un’arteria vitale per la mobilità nella Val Maremola. Da circa un mese, residenti e mezzi sono costretti a seguire un percorso alternativo tortuoso e poco sicuro per raggiungere il centro del paese: dal bivio presso la farmacia fino a San Michele, per poi ridiscendere verso piazza Vittorio Veneto. Un tragitto poco sicuro e inadatto a sostenere traffico intenso.