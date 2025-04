Celle, dopo gli atti vandalici sistemati i servizi igienici sul Lungomare Crocetta

Sono stati sistemati dal Comune i servizi igienici presenti sulla passeggiata in Lungomare Crocetta a Celle.

Gli stessi negli ultimi mesi erano stati danneggiati più di una volta e nel luglio 2024 i vandali l'avevano distrutto sradicando la finestra, la porta e danneggiando le attrezzature interne.

La denuncia era stata presentata nella stazione dei carabinieri cellesi ed era stata attivata l’assicurazione comunale per coprire le spese del danneggiamento dell’opera pubblica.

Poi avevano preso il via i lavori di ripristino.

"I servizi igienici lato Genova venivano aperti dalla passata amministrazione solo in caso di manifestazioni e lo abbiamo risistemato per i disabili. Ora sono entrambi aperti. Speriamo che non li danneggino nuovamente" ha detto il Sindaco Marco Beltrame.