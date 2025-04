Savona, i disegni dei bambini popolano la "parete marina" dello spazio Enel

Prosegue con successo l’iniziativa di Assonautica “Proteggiamo il mare” che ha visto premiare, lo scorso 13 aprile, i migliori disegni delle scuole primarie presso il Palazzetto dello Sport di Albisola Superiore.

Da oggi, e fino al 15 maggio, per adulti e bambini c’è ancora tempo per liberare la propria fantasia con l’iniziativa “Popoliamo il mare”, realizzata da Enel. Infatti, potranno portare i disegni di tanti pesciolini per popolare il mare rappresentato dalla parete blu dello Spazio Enel di via Brignoni 20 R, a Savona, aperto dal lunedì al mercoledì dalle 8:30 – 15:00; il giovedì dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 15:00; il venerdì dalle 8:30 alle 12:30.

Il 16 maggio, dalle 15:00 alle 18:00, si concluderà l’iniziativa con una vera e propria festa a tema mare all’insegna del divertimento dei più piccini con pittura libera, truccabimbi, creazione di origami e di palloncini a forma di pesce, esposizione di foto di pesci tropicali e dei disegni vincitori del concorso “Proteggiamo il mare” di Assonautica.

Verranno assegnati gadget colorati e premi speciali per tutti i disegni e i più grandi potranno usufruire anche di tante offerte speciali per luce, gas e fibra.

L’ingresso è libero. Per ulteriori informazioni è possibile contattare lo Spazio Enel di Savona al 3276233567 o tramite email spazioenelsavona@enel.com.