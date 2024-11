Ritiro della sansa nei frantoi del savonese: una realtà del territorio imperiese si occuperà dello smaltimento

Si è tenuto questa mattina, nell'ufficio territoriale della Regione Liguria ad Imperia, il tavolo di confronto per il “ritiro della sansa”, convocato dal Vice Presidente Alessandro Piana, per trovare una soluzione condivisa per lo smaltimento.

Alla riunione hanno partecipato i rappresentati delle associazioni di categoria e degli olivicoltori e il Comandante Provinciale dei Carabinieri Forestali, Colonello Franco Bonechi.

Un confronto produttivo, che ha consentito di individuare una soluzione transitoria per risolvere la problematica, che coinvolge le aziende che operano nelle provincie di Imperia e di Savona.

Infatti, è stata individuata una realtà sul territorio imperiese, in grado di occuparsi dello smaltimento della sansa, in attesa di una risoluzione definitiva. Questo consentirebbe ai frantoi di poter proseguire nell’attività produttiva, senza alcuna interruzione.

Con l’occasione sono state esposte altre criticità inerenti alla filiera dell’olivicoltura, per le quali sono state individuate delle possibili soluzioni, che verranno condivise con gli uffici competenti.

“Appresa la problematica, mi sono prontamente attivato con gli uffici per organizzare un tavolo di confronto, al fine di individuare, in tempi rapidi, una soluzione condivisa, che consenta ai frantoi di non interrompere la produzione – afferma il Vice Presidente Alessandro Piana, che prosegue - Ringrazio gli esponenti delle associazioni di categoria ed il Colonello Franco Bonechi per la collaborazione.”