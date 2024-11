Riunione operativa al comando della Polizia locale di Albenga, Vannucci: “Fondamentale aumentare la nostra presenza”

In seguito al Tavolo Ordine Pubblico e Sicurezza richiesto dal sindaco di Albenga Riccardo Tomatis e che si è tenuto lo scorso 13 novembre in Prefettura a Savona, questa mattina l’assessore alla Polizia Locale Mauro Vannucci ha partecipato a una riunione organizzativa presso il comando di via Bologna.

“Abbiamo ritenuto fondamentale aumentare la nostra presenza in alcune zone della città – afferma l’assessore Vannucci. “È nostra intenzione mantenere un elevato livello di attenzione e risposta ad ogni segnale di allerta. Siamo costantemente in collaborazione con tutte le forze di polizia al fine di reprimere ogni atto che pregiudica la sicurezza di Albenga”.

Come spiegato dal sindaco dopo il Tavolo Ordine Pubblico e Sicurezza, da parte dell’amministrazione c’è l’impegno nel contrasto di fenomeni violenti anche per evitare che possano diffondersi in altre parti della città.