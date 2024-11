A Finale l’incontro – aperitivo con la scienza “Di mari, montagne, meraviglie e mutande”

Venerdì 6 dicembre alle ore 18, presso la Sala Gallesio di Finale Ligure, in via Pertica, si terrà l’incontro – aperitivo con la scienza “Di mari, montagne, meraviglie e mutande”, a cura del Centro Divulgazione Ambientale Riviera del Beigua. L’evento vedrà protagonista Franco Borgogno, giornalista e divulgatore scientifico ambientale.

La natura rende possibile ogni attività umana, la nostra stessa esistenza, ma la consideriamo quasi un impiccio, al pari di un bell'oggetto di arredamento che a un certo punto diventa 'di troppo' e possiamo buttare. In realtà, non è così e se ci prendiamo qualche istante, ogni giorno, per osservare intorno a noi, in qualunque situazione, ci rendiamo conto di quanto ricca, forte, generosa e meravigliosa sia la natura. Perché non approfittarne per vivere meglio, più sani e più ricchi?

Seguirà un aperitivo con degustazione, con partecipazione gratuita e prenotazione obbligatoria a numero chiuso.

L’evento, a cura del CEAS Riviera del Beigua in sinergia con il Comune di Finale Ligure, si inserisce nell’ambito del progetto di Regione Liguria per la realizzazione di azioni di informazione e sensibilizzazione delle istituzioni locali e della società civile sugli obiettivi di sviluppo sostenibile (SRSVS).

Per informazioni e prenotazioni:

Centro Educazione Ambientale e alla Sostenibilità Riviera del Beigua

Tel. 366 6221213 - 327 8818713