Albenga, mostra benefica di plastici e diorami ferroviari

Dal 6 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025, l'Associazione Modellismo Albenga APS invita tutti gli appassionati di modellismo ferroviario e non solo a visitare una straordinaria esposizione di plastici e diorami ferroviari, che si terrà nei locali messi a disposizione dalla famiglia Bacchetta, in Via Cesare Battisti, angolo Viale Martiri della Libertà, Albenga.

Un'occasione unica, in cui il pubblico potrà ammirare un tracciato ferroviario in Scala G, una delle più grandi e affascinanti nel mondo del modellismo, spesso utilizzata per i famosi “tracciati da giardino”. Si tratta di una novità assoluta che promette di catturare l’attenzione di visitatori di tutte le età, dai più esperti ai curiosi.

L’esposizione sarà aperta al pubblico tutti i giorni dalle ore 16:00 alle 19:00. In aggiunta, sono previste visite per gruppi su prenotazione, che potranno essere organizzate chiamando il numero disponibile sulla pagina Facebook dell'Associazione “Modellismo Albenga”.

L'ingresso all'esposizione è ad offerta libera, con il ricavato che sarà devoluto interamente a favore di associazioni di beneficenza del territorio, in un'iniziativa solidale che sostiene la comunità locale.