Sciopero, Pd: “Al fianco dei sindacati e dei lavoratori contro una manovra ingiusta che non dà risorse alla sanità e non fa interventi a sostegno dei salari”

“Grande partecipazione alla manifestazione in occasione dello sciopero generale indetto dalla CGIL e dalla UIL contro una manovra finanziaria ingiusta, che non affronta i principali problemi del nostro Paese, che non dà risorse alla sanità e non stanzia fondi a sostegno dei salari".

A dirlo Davide Natale segretario PD Liguria e Armando Sanna capogruppo PD in Regione a margine della manifestazione contro la manovra a cui hanno partecipato questa mattina a Genova.

"Siamo al fianco dei sindacati e dei lavoratori, per dire no a questa legge finanziaria e porteremo questa battaglia a tutti i livelli, anche in Regione, come abbiamo fatto in questi anni, perché siamo convinti che sia possibile costruire un Paese diverso, a partire dai territori - concludono Sanna e Natale - Bisogna aumentare salari e pensioni, finanziare la sanità, l'istruzione, i servizi pubblici, investire nelle politiche industriali. Queste le richieste di migliaia di lavoratori che sono scesi in piazza a Genova da tutta la Regione. Come Partito Democratico Ligure e con il Gruppo del PD in Regione abbiamo preso parte al corteo e condiviso le loro richieste. Il governo non può rimanere sordo davanti a questo grido”.

“In piazza per lo sciopero generale, contro la manovra di un Governo che si dimentica ancora una volta delle persone più fragili - dichiarano i consiglieri regionali di AVS, Selena Candia e Jan Casella, che hanno manifestato con Cgil e Uil Genova - Servono soldi per la sanità, scuola, pensioni e per un lavoro più stabile e sicuro. I soldi ci sono e sappiamo anche dove prenderli: tassando extra profitti e grandi ricchezze. Per non parlare della lotta ai grandi evasori, che questo governo coccola invece di contrastare”.